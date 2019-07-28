Reuters: в Мьянме 14 человек погибли при сходе оползня

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере 14 человек, в том числе один полицейский, погибли в результате схода крупного оползня на месторождении нефрита в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По ее данным, пропавшими без вести остаются еще четыре человека, среди которых два сотрудника сил безопасности, однако шансы найти их живыми чрезвычайно малы. Спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек, их доставили в больницу.

Правительство Мьянмы распорядилось прекратить добычу на месторождениях в штате Качин в сезон муссоных дождей, который продолжается с мая по октябрь, однако местные жители не прислушались к такому предупреждению и продолжают поиск минералов.