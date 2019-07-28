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Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске

Пострадал один человек

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в нежилом многоквартирном доме в Якутске, пострадал один человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

"По улице Автодорожная в Якутске произошел хлопок газа при проведении ремонтных работ в многоквартирном неэксплуатируемом жилом доме. На месте происшествия обнаружен пострадавший и доставлен в медицинское учреждение. Угрозы для конструкций здания и близлежащим объектам нет", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехали силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона в составе 15 человек и четырех единиц техники.

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