Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве

ТАСС, 28 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Ленинского района Республики Крым, его подозревают в получении крупной взятки, сообщили журналистам в воскресенье в СУ СК РФ по Республике Крым.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Ленинского района Республики Крым <…> по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, представители одного из местных предприятий, которое проводило капитальный ремонт водопроводных сетей, передали чиновнику через посредника денежное вознаграждение. Операция по задержанию главы района проводилась управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Крым. По данным полиции, денежные средств в размере 189 тыс. рублей, по предварительным данным, предназначались за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия. Временно исполняющей обязанности была назначена Екатерина Юровских, которая с мая 2019 года была заместителем главы района, а до этого на протяжении двух лет возглавляла отдел по земельным отношениям администрации Феодосии.