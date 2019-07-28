На Алтае возбудили уголовное дело после обнаружения тела ребенка в подъезде

ТАСС, 28 июля. Следователи управления СК РФ по Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти 11-месячной девочки. Ее тело утром в воскресенье найдено в подъезде многоэтажного дома в Бийске, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Утром 28 июля 2019 года в одном из подъездов жилого дома в городе Бийске найдено тело 11-месячной девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок. По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и причину его смерти, личность младенца установлена, разыскивается его мать.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева выехала в Бийск, чтобы проверить, как социальные службы работали с семьей погибшей девочки и велась ли профилактическая работа.