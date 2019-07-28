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Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении двух иномарок в Ленобласти

ДТП произошло на 135-м км автодороги Петербург - Псков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье днем. Как сообщается в распространенном региональным управлением ГИБДД сообщении, погибли четыре человека, еще двое, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

"В результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина. Также пострадали еще два пассажира, один из них несовершеннолетний", - сказано в сообщении.

По данным управления, авария произошла на 135-м км автодороги Петербург - Псков, столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento.

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