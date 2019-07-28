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Кризис в Сирии

СМИ: при взрыве в Африне погиб один человек

Еще 16 пострадавших получили ранения

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство.

Заминированный мотоцикл взлетел на воздух на одной из оживленных улиц в городе Африн, который в настоящий момент находится под контролем турецких вооруженных сил. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Африн в 65 км от Алеппо был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями 18 марта прошлого года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны". С тех пор курды не прекращают вооруженных вылазок против турецких военнослужащих и бойцов вооруженной оппозиции.

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