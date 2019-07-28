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Сильный ветер сорвал часть кровли с больницы в Башкирии

Никто не пострадал

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Ветер сорвал часть кровли здания больницы в Гафурийском районе Башкирии на площади 50 кв. м, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье главным управлением МЧС России по республике.

"В воскресенье поступило сообщение о том, что в результате шквалистого усиления ветра при грозе произошел частичный срыв кровли здания центральной районной больницы по улице Аэродромной в населенном пункте Красноусольский Гафурийского района республики. Установлено, что частичный срыв кровли произошел на площади 50 кв. м здания общей площадью 2 511 кв. м", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, больных не эвакуировали, протечка кровли отсутствует.

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