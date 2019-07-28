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СМИ: на Кубе не менее 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса с лошадью

В число получивших травмы входят двое детей, отмечает агентство Prensa Latina

ГАВАНА, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек получили травмы на Кубе после того, как пассажирский автобус столкнулся с лошадью, выбежавшей на дорогу в провинции Вилья-Клара. Об этом в воскресенье сообщило агентство Prensa Latina.

Отмечается, что среди пострадавших - двое детей, их жизни ничего не угрожает. Полиция на месте проводит расследование причин аварии.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.

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