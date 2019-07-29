Во втором по величине городе Приамурья в ожидании паводка ввели режим ЧС

"29 июля с 10:30 (04.30 мск) в Белогорске введен режим чрезвычайной ситуации. Принятие мер на опережение связано с прогнозируемым резким повышением уровня воды в Томи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в режим повышенной готовности городские службы были приведены еще 19 июля.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Белогорска - второго по величине города Амурской области - ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прогнозируемым резким повышением уровня воды в реке Томь, сообщается в понедельник на официальном портале города.

По словам начальника городского управления по делам ГО и ЧС Ивана Пивкина, последнее подтопление в Белогорске отмечалось в 2016 году, оно также было вызвано паводком.

Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Амурской области 25 июля из-за паводка, вызванного сильными дождями. По данным регионального правительства, подтопленными остаются около 650 домов в восьми районах, 17 населенных пунктов лишены транспортного сообщения. Из подтопленных населенных пунктов эвакуировано более 1,35 тыс. человек. В регионе объявлено штормовое предупреждение - синоптики прогнозируют 29 июля сильные ливни и грозы.

Власти Амурской области предлагали ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Размер прогнозируемого ущерба из-за паводка уже превысил 500 млн рублей. Как ожидается, паводок будет продвигаться дальше по бассейну реки Зея и подтопит 24 населенных пункта.