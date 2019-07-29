Три человека утонули во время купания на популярном пляже в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края проводят поверки после смерти трех человек во время купания в состоянии опьянения на популярном во Владивостоке пляже в минувшие выходные, сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Приморью.

"Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего утонул. На другом пляже той же бухты 38-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришел его знакомый, однако спасти товарища не смог, и оба утонули. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что следователи дадут правовую оценку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Пляж Шамора (официальное название - Бухта Лазурная) располагается в пригороде Владивостока и является одним из немногочисленных песчаных пляжей города. Это одно из самых популярных место отдыха у моря среди горожан и гостей Владивостока.