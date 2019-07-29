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Грузовой поезд с бензином загорелся на севере Армении

О возможных жертвах и пострадавших пока не сообщается

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Локомотив грузового железнодорожного состава, перевозившего бензин, сошел с рельсов в ночь на понедельник в Лорийской области Армении. В результате произошел пожар, выгорели семь цистерн с топливом, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Инцидент произошел недалеко от станции Туманян.

"Загорелся железнодорожный состав из 29 вагонов, из которых 17 были цистернами с бензином емкостью по 50 тонн. По данным МЧС, один из локомотивов сошел с рельсов", - говорится в сообщении.

С пожаром боролись девять боевых расчетов пожарно-спасательного отряда МЧС. Локализовать огонь удалось к 06:30 по местному времени (05:30 мск). Сгорели семь цистерн с горючим. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. На месте дежурят пожарные расчеты.

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