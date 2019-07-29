В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение об инциденте, произошедшем на 959-м км трассы "Дон" поступило в 09:00 мск.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN. По оперативным данным, всего в микроавтобусе находились 13 человек, детей нет ... два человека погибли - водитель и женщина-пассажир", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима водителем микроавтобуса. Восемь пострадавших доставлены в Центральную городскую больницу города Зверево, шестеро из них получили травмы.

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