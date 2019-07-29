Генпрокуратура поручила прокурору Дагестана провести проверку по делу Гаджиева

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурору Республики Дагестан провести тщательную проверку сведений об уголовном преследовании обвиняемого в финансировании терроризма журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева после обращения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Ваше обращение [от СПЧ] и жалоба главного редактора издания "Черновик" Маирбека Агаева о необоснованности уголовного преследования журналиста Абдулмумина Гаджиева, непричастности его к террористической деятельности, нарушениях при расследовании уголовного дела в отношении него, а также по другим вопросам рассмотрены", - говорится в ответе Генпрокуратуры РФ, опубликованном на сайте СПЧ в понедельник.

В ведомстве добавили, что прокурору Дагестана поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, а также проинформировать СПЧ и главреда "Черновика" о ее результатах. "За ходом расследования уголовного дела установлен контроль", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В середине июня сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану провели обыски в доме Гаджиева, а его самого доставили в следственные органы, где предъявили обвинение в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации. 18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. Впоследствии СПЧ обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и к главе Дагестана Владимиру Васильеву в связи с открытым письмом руководства газеты "Черновик". По мнению коллег журналиста, предъявленные обвинения являются абсурдными и связаны с его активной профессиональной деятельностью.