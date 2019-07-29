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Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре

На теле мальчика найдены повреждения

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы города Краснодара поступило сообщение об обнаружении малолетнего мальчика без сознания с телесными повреждениями около одного из домов на улице Длинной. По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что личность мальчика установили, в настоящее время он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства того, что произошло с ребенком, пока неизвестны. "Принимаются меры к установлению местонахождения матери малолетнего", - добавили в ведомстве.

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