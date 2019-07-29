СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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"Следственными органами СК России по Московской области по материалам УУР ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Электростали по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По данным следствия, в 2011 году за подозреваемым было признано высшее положение в преступной иерархии ("вор в законе") с криминальным прозвищем Циркач", - сообщила Врадий.
По данным СК, подозреваемый, занимая высшее положение в преступной иерархии, с 2011 года по настоящее время координирует действия организованных групп в Подмосковье, создает и поддерживает связи между ними и другими криминальными авторитетами, принимает "непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов". Ранее он неоднократно был судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. "В настоящее время принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", - отметила представитель Врадий.
Ранее в Подмосковье были задержаны пять участников преступной группы, находящиеся под криминальным влиянием лидера уголовно-преступной среды Циркача, занимающиеся похищениями людей и вымогательством.