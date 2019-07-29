СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами СК России по Московской области по материалам УУР ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Электростали по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По данным следствия, в 2011 году за подозреваемым было признано высшее положение в преступной иерархии ("вор в законе") с криминальным прозвищем Циркач", - сообщила Врадий.

По данным СК, подозреваемый, занимая высшее положение в преступной иерархии, с 2011 года по настоящее время координирует действия организованных групп в Подмосковье, создает и поддерживает связи между ними и другими криминальными авторитетами, принимает "непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов". Ранее он неоднократно был судим за совершение краж, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. "В настоящее время принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию", - отметила представитель Врадий.

Ранее в Подмосковье были задержаны пять участников преступной группы, находящиеся под криминальным влиянием лидера уголовно-преступной среды Циркача, занимающиеся похищениями людей и вымогательством.