В Краснодарском крае возбудили дело о незаконной вырубке дубов

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконной вырубке дубов в Белореченском лесничестве в Краснодарском крае. Ущерб от вырубки оценивается на сумму более 15 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"В Пшехском участковом лесничестве Белореченского лесничества установлен факт незаконной рубки деревьев породы "дуб" в количестве 79 штук, причинен ущерб на общую сумму более 15 млн рублей. Следственным отделом ОМВД по Белореченскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - говорится в сообщении.

В 2018 году в регионе были незаконно вырублены более 4 тыс. куб. м леса, возбуждены более 200 уголовных дел. Сумма штрафов превысила 1 млн рублей. При этом, по данным регионального главка МВД, нарушителей удается устанавливать в 30% случаев.