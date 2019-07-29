Сильный лесной пожар на юге Франции угрожает приморскому городу

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Лесной пожар близ приморского города Сен-Мандрие-сюр-Мер на юге Франции охватил 15 гектаров и угрожает домам местных жителей. Об этом сообщил в понедельник глава группы оперативного реагирования спасательной службы департаманта Вар Кристоф Паскини.

"Серьезный пожар бушует в зеленой зоне близ Сен-Мандрие-сюр-Мер. Огонь уже преодолел 15 гектаров и может распространиться еще на 30, - заявил он в эфире телеканала BFM. - Огонь движется в сторону Сен-Мандрие-сюр-Мер и угрожает жилым домам".

На борьбу с огнем брошены силы 300 сотрудников пожарно-спасательной службы. Также с воздуха им помогают семь пожарных самолетов и два вертолета. Тем не менее, пока официально эвакуация жителей из граничащих с лесом районов не объявлялась.

Коммуна Сен-Мандрие-сюр-Мер, рядом с которой бушует лесной пожар, занимает практически весь полуостров Сен-Мандрие, ее площадь составляет около 512 гектаров. Пламя распространяется близ перешейка полуострова, на границе с коммуной Сейн-сюр-Мер. Помимо туристических направлений полуостров известен тем, что на его территории расположена тренировочная база элитного подразделения морской пехоты Франции "Юбер", а также центр подготовки кадров для военно-морских сил Франции.