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СМИ: наводнения на юго-западе Китая унесли 14 жизней

В зоне бедствия находятся более 31 тыс. человек

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Проливные дожди и вызванные ими наводнения с оползнями в провинции Юньнань на юго-западе Китая за последние четыре дня унесли жизни 14 человек, свыше 31 тыс. жителей находятся в зоне бедствия. Об этом сообщил в понедельник портал "Чжунго синьвэньван".

Согласно его данным, еще два человека числятся пропавшими без вести, более 100 жителей экстренно эвакуированы. По предварительной оценке, прямой ущерб от стихии превысил 14 млн юаней ($2 млн). В результате затоплений были разрушены более 100 жилых зданий, нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям площадью 1,3 тыс. га.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в регионе продолжатся до 31 июля.

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