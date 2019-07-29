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В Саратовской области трех подростков задержали за осквернение "Вечного огня"

Один из юношей справил нужду у постамента

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Полиция установила личности троих подростков, которые подозреваются в осквернении мемориала "Вечный огонь" в городе Марксе Саратовской области в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

В понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как подростки расположились на мемориале: один юноша сидит рядом с огнем, другой ходит неподалеку, а третий справляет нужду рядом с постаментом.

"Установлены трое подростков 2003 года рождения, подозреваемые в данном противоправном действии, сейчас с ними беседуют сотрудники полиции, двое из трех молодых людей официально задержаны", - сказала собеседница агентства.

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