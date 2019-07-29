Уголовное дело возбуждено в отношении вандала, осквернившего некрополь в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. МВД по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении молодого человека, совершившего акт вандализма на территории некрополя. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ведомства.

"Североосетинскими полицейскими были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлен 18-летний житель города Пятигорск. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ, а именно "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД, турист, находясь в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе республики, извлек из склепа черепа усопших, выставил их на оконный проем и сфотографировался с ними на камеру своего мобильного телефона. Он опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.

Некрополь "Город мертвых" является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев.

Как сообщалось ранее, министр культуры республики Эльбрус Кубалов издал распоряжение о закрытии для посетителей даргавского некрополя из-за его осквернения. Некрополь возобновил работу с усиленной охраной.