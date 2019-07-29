Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству шуб в Пятигорске Ставропольского края, сообщили ТАСС в оперативном штабе, развернутом на месте происшествия.

"Локализация - в 18:16", - сказал собеседник агентства.

Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Один из сотрудников предприятия на месте происшествия сообщил ТАСС, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Работники фабрики были оперативно эвакуированы. По данным пресс-службы ГУ МЧС, работу по ликвидации пожара и его последствий ведут 52 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС - 31 человек и 10 единиц техники.