Переехавший человека за замечание петербуржец получил почти семь лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 6 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за то, что он избил и намеренно переехал машиной человека, сделавшего ему замечание, сообщила в понедельник городская прокуратура.

"Суд признал [Алексея] Джигайло виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Как установил суд, Джигайло, будучи пьяным, ездил по гаражному кооперативу, за что ему и сделали замечание. В ответ фигурант дела избил мужчину фонариком и прикладом и переехал на машине, рассказали в прокуратуре. По данным пресс-службы, тело убитого петербуржец сбросил с лодки в кусты камыша в Финском заливе, где его нашел рыбак.

Согласно сведениям Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу, Джигайло уже был осужден по этому делу, но приговор был обжалован. Пока апелляция рассматривалась в городском суде Санкт-Петербурга, он решил фальсифицировать материалы дела, чтобы смягчить себе наказание, пояснили в ведомстве. Его жена Анастасия, мать Ольга и общественный защитник Татьяна Александрова, как выяснили следователи, подменили материалы дела на подложные.

За подделку материалов расследования Джигайло в июле 2019 года получил два года колонии общего режима, его мать и супруга - по полтора года условно с двухлетним испытательным сроком. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка СК, дело в отношении Александровой выделили в отдельное производство, ее Московский районный суд города приговорил к трем годам лишения свободы условно.