В Белоруссии двое рабочих травмированы после падения платформы автовышки на стройке БелАЭС

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Cледователи выясняют обстоятельства травмирования двух работников при исполнении трудовых обязанностей на строительстве БелАЭС (Гродненская область). Об этом в понедельник сообщает Следственный комитет Белоруссии (СК).

"27 июля в 12 часов (совпадает с мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании при исполнении трудовых обязанностей 59-летнего и 23-летнего работников одного из подразделений областного строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса строящейся АЭС в Островце", - сообщили в СК.

Там проинформировали, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося и руководителей. "Установлено, что работники получили травмы в результате падения огороженной платформы (люльки) автовышки автомобиля МАЗ с монтажным стреловым подъемником. Предположительной причиной падения является сбой в работе оборудования. Оба работника были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметили там.

Как подчеркнули в СК, выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках необходимых проверочных и процессуальных действий. "Изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности, назначено производство судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных работниками телесных повреждений, - сообщает СК. - По результатам проверки следователи примут процессуальное решение".

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.