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СК занялся делом семьи из Саратова, где ребенок жил с 25 собаками

Ранее полицейские изъяли девочку у матери, которая содержит в частном доме 25 собак, котов и кроликов

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц, которые были обязаны следить за условиями жизни и воспитания девочки, которая жила в антисанитарных условиях с большим количеством животных, сообщила в понедельник пресс-служба управления СК по Саратовской области.

"Следователями СК организована проверка по сообщению о проживании малолетнего ребенка в антисанитарных условиях. Следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые были обязаны осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания девочки", - говорится в сообщении.

Полицейские в Саратове ранее изъяли шестилетнюю девочку у матери. Зоозащитники сообщали, что в частном доме женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов. Ранее семья уже состояла на учете из-за антисанитарии в доме. В мае 2019 года ее сняли с учета, так как женщина привела дом в порядок и создала нормальные условия для ребенка.

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РоссияСаратовская область
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