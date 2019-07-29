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El Pais: испанский суд решил привлечь к ответственности банк BBVA

Решение принято в рамках дела, открытого против бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила привлечь к ответственности как юридическое лицо банк BBVA в рамках дела, которое было возбуждено против бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, прокуратура по делам коррупции страны обвиняет финансовое учреждение во взяточничестве, разглашении тайны и коррупции. Ведомство считает, что BBVA мог заключать незаконные контракты и проводить незаконные платежи компании Вильарехо.

Прокуратура хотела расследовать, не просил ли банк шпионить за разными людьми, пользуясь услугами предприятия экс-инспектора, с целью получить информацию, касающуюся одной из испанских строительных компаний. Теперь BBVA, который является вторым по величине банком в Испании, должен выбрать человека, который будет представлять его в суде.

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