ABC: американский военнослужащий пытался провезти ракетную установку как сувенир

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Установка для запуска ракеты обнаружена в багаже пассажира в международном аэропорту в Балтиморе (штат Мэриленд). Как сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на сотрудников Управления по безопасности на транспорте, ракетная установка, тип которой не называется, не была пригодна для боевого применения. Она была передана специалистам для уничтожения.

По данным телекомпании, по запросу сотрудников Управления по безопасности на транспорте полицейские в аэропорту нашли и задержали владельца багажа. Он оказался американским военнослужащим, проходившим службу в Кувейте. По его утверждению, он вез установку в свой родной Джексонвилл (штат Техас) в качестве сувенира.

В марте в аэропорту Лей-Вэлли в штате Пенсильвания сотрудники Управления по безопасности на транспорте обнаружили в багаже пассажира из Флориды гранатомет с учебной гранатой. На протяжении прошлого года при проверке багажа они изъяли в общей сложности 4239 единиц различного оружия, на 7% больше, чем в 2017 году.