Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске ликвидирован

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству шуб в Пятигорске Ставропольского края, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Цех по производству шуб на Краснослободской улице в Пятигорске загорелся в понедельник днем, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет.

"В 23:20 (время совпадает с московским) полная ликвидация пожара на площади 1 тыс. кв. м", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

В настоящее время устанавливается причина возгорания. По данным пресс-службы ГУ МЧС, работу по ликвидации пожара и его последствий вели 52 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС - 31 человек и 10 единиц техники.