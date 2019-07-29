Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo со ссылкой на управление исполнения наказаний штата.

Как уточняется, в связи с трагедией власти приняли решение о переводе 46 заключенных в другие пенитенциарные учреждения. Десять из них, принадлежащие к руководству преступных банд, отправятся в федеральные тюрьмы, остальные продолжат отбывать наказание в других местах заключения региона. Согласно отчетам последней проверки контролирующих органов, условия содержания в тюрьме, где в понедельник утром произошел бунт, характеризовались как "крайне неудовлетворительные", количество заключенных превышало максимально допустимое в полтора раза.

В пенитенциарной системе Бразилии уже на протяжении длительного времени отмечается острый кризис. По официальным данным, в тюрьмах страны в настоящее время содержатся около 676 тыс. заключенных. Это более чем на 70% превышает возможности исправительных заведений.

Неудовлетворительные условия содержания уже неоднократно становились причиной бунтов. За последние три месяца это уже второе крупное происшествие такого рода. В мае в тюрьме столицы штата Амазонас в результате восстания погибли 55 заключенных.

Кроме того, в результате стычек между враждующими группировками заключенных в тюрьмах страны только в январе погибли около 150 осужденных.