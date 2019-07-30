В Перми задержаны 10 человек за продажу противопожарного оборудования по завышенным ценам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Перми 10 человек, подозреваемых в продаже противопожарного оборудования по завышенным ценам. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Установлено, что женщина-предприниматель и ее знакомый через объявления в интернете нашли восьмерых торговых представителей и регулярно проводили с ними тренинги по техникам продаж. В дальнейшем нанятые работники, представляясь сотрудниками газовой службы или других государственных органов, приходили в квартиры к жителям Пермского края и предлагали купить системы противопожарной безопасности.

"Они утверждали, что установка оборудования обязательна, а в случае отказа от его приобретения им грозит административная ответственность. Для убедительности подозреваемые надевали форму, схожую со спецодеждой соответствующих служб, и предъявляли удостоверение работника фирмы. Впоследствии введенные в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость. В результате оперативно-разыскных мероприятий 10 подозреваемых задержаны в арендованном офисном помещении на улице Сергея Данщина в Перми", - сообщила Волк.

В настоящее время судом в отношении двоих из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.