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Не менее двух человек погибли при падении автобуса с моста в реку на юге Китая

Пострадали девять человек

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили разные травмы в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом во вторник сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел во вторник в 08:30 по местному времени (03:30 мск), когда большой пассажирский автобус выехал за пределы полосы движения и упал с моста в реку. В момент аварии в транспортном средстве находились водитель и пассажиры.

На размещенных в интернете видео и фото видно, как в первые минуты после аварии пассажиры самостоятельно пытались выбраться из перевернувшегося автобуса. Как передает Sina, на месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения, четверо из них получили тяжелые травмы.

Причина инцидента устанавливается.

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