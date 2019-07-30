В Венгрии вновь взят под стражу капитан катера, подозреваемый в аварии с жертвами на Дунае

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Верховный суд Венгрии принял решение вновь взять под стражу капитана венгерского туристического катера Viking Sigyn, который подозревается в халатности, приведшей к аварии на Дунае и гибели 28 человек. Об этом сообщило во вторник "Радио Свобода".

Первый раз капитана задержали в начале июня по подозрению в халатности, которая привела к аварии на водном транспорте и человеческим жертвам. Однако официальные обвинения 64-летнему гражданину Украины предъявлены не были и сам он отрицал свою вину. Тогда решением Центрального окружного суда в Будапеште от 12 июня, после внесения залога в сумме 15 млн форинтов (более €45 тыс.), капитан был отпущен. Его обязали носить электронный браслет, отмечаться два раза в неделю в полиции на период расследования и запретили покидать Будапешт.

Теперь, спустя полтора месяца, Верховный суд Венгрии посчитал, что решение Центрального окружного суда об освобождении капитана под залог противоречит национальному законодательству, поэтому его вновь взяли под стражу.

29 мая на Дунае около здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся и затонул, погибли 28 человек.