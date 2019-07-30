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При пожаре в тепличном комплексе в Кировской области погибли четыре человека

Еще один человек получил ожоги

КИРОВ, 30 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре в одном из деревянных строений тепличного комплекса в Шабалинском районе Кировской области. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Проводится проверка по факту пожара в Шабалинском районе, в результате которого погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все погибшие были работниками комплекса и проживали на втором этаже строения, которое в результате пожара сгорело полностью. Еще один человек получил ожоги и был госпитализирован.

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