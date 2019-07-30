В МЧС ожидают, что гребень паводка пройдет Приамурье 4 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июля. /ТАСС/. Гребень паводка должен пройти Амурскую область 4 августа, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции в региональном правительстве заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций Денис Вайда.

"В соответствии с имеющимися прогнозами окончательно прогнозируем его [гребня паводка] выход 4 августа. Естественно, все будет зависеть от погодных условий, которые будут складываться в этот период", - сказал Вайда.

По его словам, после этого будет оценен масштаб восстановительных работ, будет усилена группировка, которая сейчас устраняет последствия паводка. Сейчас в этих работах задействовано около 800 человек и 65 единиц техники. Предполагается, что людей и техники понадобится еще примерно столько же.

Также на пресс-конференции было озвучено, что в ближайшие сутки прогнозируется подъем уровня воды в реке Зея. "По реке Зея затоплена пойма по всему течению на глубину от 80 см до 2 м. Гребень паводка в настоящее время проходит на участке сел Суражевка - Малая Сазанка. Подъемы за сутки у нас составили до 50 см, и уже 31 июля подъемы сохранятся до 70 см", - сказал заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

По его словам, при этом 1-2 августа на данном участке прогнозируется спад воды от 20 до 40 см.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим ЧС федерального уровня. Ущерб предварительно оценен в более 500 млн рублей.