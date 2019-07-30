В Ингушетии возбудили дело о хищении 14 млн рублей при строительстве детсада

МАГАС, 30 июля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении подрядчика о хищении 14 млн рублей при строительстве детского сада в сельском поселении Новый Редант, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Проф-Строй", который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. 56-летний мужчина совершил хищение бюджетных денежных средств путем завышения объемов фактически выполненных работ при строительстве детсада на 220 мест в Новом Реданте на сумму свыше 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2018 года Минстрой Ингушетии заключил госконтракт с гендиректором фирмы на строительство детского сада на общую сумму 173 млн 601 тыс. рублей. В декабре 2018 года в контракт были внесены изменения, стоимость работ составила 177 млн 74 тыс. рублей.

Ранее на сайте прокуратуры региона появилась информация о сдаче этого детского сада в эксплуатацию в незавершенном виде.