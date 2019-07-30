Суд Петербурга отправил под домашний арест фигуранта дела о хищениях средств Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве со средствами Министерства культуры РФ предпринимателя Валерия Кудряшова. Как сообщается во вторник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, фигурант дела свою вину не признал.

Ранее по этому же делу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя дирекции сохранения культурного наследия Ленинградской области Алексея Бирюкова, которого обвинили в пособничестве в мошенничестве. Еще один фигурант дела - генеральный директор АО "Ремстройфасад" Николай Булыгин - был заключен под стражу.

"Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Валерия Кудряшова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Кудряшов вину не признает", - сказано в сообщении. Мера пресечения предпринимателю избрана сроком до 10 сентября.

По версии следствия, с октября 2015 года по март 2017 года Бирюков, который был в то время заместителем директора по стратегическому развитию Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, поддерживал приятельские отношения с индивидуальным предпринимателем "Кудряшов В. А.", генеральным директором АО "Ремстройфасад" Булыгиным, он был пособником в хищении не менее 25,7 млн рублей. Эти деньги были выделены дирекции Министерством культуры РФ на работы по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Здания Главного кригс-комиссариата "Интендантские склады".

Здание, согласно данным из открытых источников, было построено в 1772-1777 годах, там размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже в здании разместили Военно-интендантскую академию, которая готовила офицеров интендантской службы армии и флота.