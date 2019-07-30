{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Подмосковье 14 рабочих отравились после санобработки склада

Все пострадавшие находятся в сознании

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Четырнадцать рабочих отравились после санитарной обработки склада в Ленинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Четырнадцать человек отравились неизвестным веществом после санитарной обработки склада на Зеленом шоссе, дом 8, в Горках Ленинских. Все пострадавшие в сознании, они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие самостоятельно обратились в лечебные учреждения. Сейчас устанавливается, каким веществом они отравились.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Подмосковья, в местной амбулатории пострадавшим была оказана первая помощь. "Пациенты были распределены в медицинские учреждения в Домодедове, Подольске и Видном в удовлетворительном состоянии, а также в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:04 мск) — добавлен комментарий Министерства здравоохранения Подмосковья.

Теги
Россия
Кишечная инфекция выявлена у моряков иранского судна в Астрахани
Пострадавшие находятся в инфекционном стационаре
Читать полностью