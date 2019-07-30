Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при теракте в Кабуле

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате теракта, совершенного в понедельник в афганской столице. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

"В результате теракта в афганской столице россияне не пострадали", - сообщил собеседник агентства.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление афганских властей сообщило о нападении в Кабуле на офис политического движения Green Trend, возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Афганистана Амруллой Салехом. Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию вуза. Сам Салех получил ранение. В результате нападения погибли 20 человек, еще 50 пострадали, афганские силы безопасности ликвидировали четырех нападавших.