Два человека погибли и девять пострадали в результате аварии в Амурской области

ТАСС, 30 июля. Два человека погибли и еще девять пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"На 1381 километре автодороги "Амур" водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли, два пассажира Toyota и семь пассажиров автобуса Mercedes получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают причины происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ГИБДД региона журналистам сообщили, что в ДТП в Шимановском районе в Амурской области при столкновении автомобиля с автобусом погибли два человека и два пострадали. "В 17:35 (11:35 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение двух транспортных средств - Toyota Camry и автобуса Mercedes. В результате ДТП по состоянию на 19:45 (13:45 мск) два погибших и два раненых", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной информации автобус принадлежит легальному перевозчику.