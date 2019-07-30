Кишечная инфекция выявлена у моряков иранского судна в Астрахани

ТАСС, 30 июля. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию у госпитализированных в Астрахани членов экипажа судна "Тина" под иранским флагом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Среди членов экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, находящегося у причала Центральный грузовой порт Астрахани, зарегистрирована заболеваемость острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в инфекционный стационар.

Ранее экипаж иранского судна обратился за медицинской помощью в центральном грузовом порту в Астрахани, 10 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. Позже у восьми госпитализированных подозревали кишечную инфекцию. Всего на борту находились 14 членов экипажа.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, среди членов экипажа один россиян, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.