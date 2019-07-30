Упавшая на пути на станции метро "Теплый стан" в Москве пенсионерка передана медикам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пенсионерка упала на железнодорожные пути под прибывающий поезд на станции метро "Теплый стан" в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, потерпевшая передана медикам для оказания помощи.

"Около 13:13 мск на станции метро "Теплый стан" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 79-летняя женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи, приняты меры для извлечения потерпевшей", - сказал собеседник агентства.

Движение поездов на Калужско-Рижской линии, прерванное из-за падения человека на пути, восстановлено и в данный момент входит в график, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.