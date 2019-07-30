Мужчина с топором напал на работников кредитной конторы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации в бизнес-центре на площади Конституции в Санкт-Петербурге во вторник днем. Он успел ранить двоих и скрыться, его ищет полиция, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений выразить недовольство качеством предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что личность нападавшего установлена. Полиция ищет злоумышленника, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.