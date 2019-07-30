Полиция Петербурга возбудила более 150 дел на иностранцев по итогам спецоперации "Нелегал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Петербургская полиция выявила более 1800 нарушений в сфере миграционного законодательства по результатам проведенной в июле на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области операции "Нелегал", возбуждено более 150 уголовных дел на иностранцев, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и области.

"Возбуждено 156 уголовных дел в отношении иностранных граждан", - говорится в распространенном ведомством сообщении по итогам акции.

Большинство из уголовных дел - 127 - было возбуждено по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении государственной границы, максимальное наказание по которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Еще 29 уголовных дел возбуждено по статье 327 УК РФ о подделке документов, по ней предусмотрено до двух лет колонии.

Еще 144 уголовных дела возбуждено по иным преступлениям, которые были выявлены в ходе проведения рейдов, отметили в полиции. Кроме того, на мигрантов также составлены административные протоколы и выписаны штрафы на общую сумму более 5,5 млн рублей. По итогам операции уже выдворено за пределы России 11 человек, в том числе один из них депортирован.

Операция "Нелегал-2019" проводилась сотрудниками полиции в населенных пунктах Ленинградской области и Санкт-Петербурге с 16 по 22 июля.