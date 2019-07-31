Пожар площадью 200 кв. м произошел в женском монастыре в пригороде Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Хозяйственные постройки загорелись в среду на территории Марфо-Мариинского женского монастыря в пригороде Владивостока, площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

"31 июля в 07:49 (00:49 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение по пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатой. Незамедлительно на место прибыли первые расчеты пожарных и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В 08:31 (01:31 мск) пожар был локализован, проводится осмотр и разборка конструкций. По предварительной оценке, площадь пожара составила 200 кв. метров. К тушению привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

Марфо-Мариинский женский монастырь расположен в пригороде Владивостока около низководного моста через Амурский залив. Вокруг находятся одноэтажные частные дома.