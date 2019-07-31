Дальневосточные площадки "Транснефти" привели в повышенную готовность из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Транснефть - Дальний Восток" привела свои производственные площадки в режим повышенной готовности из-за паводка, сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании.

Сильные дожди и связанный с ними подъем уровня воды в реках наблюдается в регионах Дальнего Востока, по которым проходят трассы трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан - 2 и отвода на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. При этом прогнозы паводковой обстановки неблагоприятны, а прекращения дождей не ожидается.

"ООО "Транснефть - Дальний Восток", транспортирующее нефть по второй очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2), обеспечивает устойчивую работу нефтепроводов в условиях сложной паводковой ситуации в Дальневосточном федеральном округе. В режим повышенной готовности приведены все производственные площадки <...>, где размещена аварийная техника и базируется персонал специализированных подразделений по предупреждению ликвидации нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на период паводка дополнительно предусмотрен выезд специальных оперативных групп для мониторинга обстановки. В целях обеспечения бесперебойных поставок нефти усилены меры по защите таких объектов, как нефтеперекачивающие станции, узлы связи и базы производственного обслуживания, а также линейной части трубопроводов. Особое внимание уделяется местам пересечения нефтепроводов с водными преградами, отметили в пресс-службе.

Специалисты обследовали участки, которые могут быть размыты паводковыми водами, опоры линий электропередачи и кабельные линии электроснабжения, линии и сооружения связи. "На наиболее сложных участках организованы наблюдательные посты и пункты наблюдения, которые укомплектованы необходимой техникой и инвентарем", - отмечается в сообщении.

По данным компании, сложная обстановка в Дальневосточном федеральном округе не оказала влияния на функционирование трубопроводов, нефть транспортируется в штатном режиме.

Паводки в Амурской области

25 июля в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, в 28 населенных пунктах подтоплено 611 частных жилых домов, 920 придворовых территорий, 27 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Эвакуировано около 2 тыс. человек.