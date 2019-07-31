Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

"По предварительным данным, на автодороге Алейск - Буканское Алейского района водитель - мужчина 2000 г. р., управляя автомобилем Toyota Mark II, следуя со стороны села Буканское в сторону Алейска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил съезд с дороги на левую обочину <...> с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель и пассажир 2001 г. р. с телесными повреждениями доставлены в больницу. На месте до приезда скорой помощи скончались два пассажира - мужчины 2001 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении.