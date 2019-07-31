Власти Китая выделили $120,5 млн для ликвидации последствий наводнений

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти КНР выделили 830 млн юаней ($120,5 млн) для ликвидации последствий наводнений в пяти регионах страны. Об этом сообщило в среду Министерство финансов Китая.

"Эти средства будут использованы для оказания помощи при размещении экстренно эвакуированных из зоны стихийного бедствия, обеспечении их жизнедеятельности, с целью восстановления и строительства разрушенных жилых зданий, предоставления поддержки родственникам жертв наводнений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Из документа следует, что финансовую помощь получат провинции Хунань (центральная часть страны), Цзянси, Фуцзянь (восток), Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанский автономный район (Южный Китай).

По данным ведомства, пострадавшим уже направлены 5 тыс. палаток, 45 тыс. одеял, 29 тыс. раскладных кроватей и 14 тыс. комплектов столов со стульями.

В июле на значительной части территории Китая идут проливные дожди, приводящие к наводнениям и оползням. В зоне бедствия находятся миллионы человек, ущерб от стихии, унесшей десятки жизней, оценивается в миллиарды долларов.