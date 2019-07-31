СМИ: переправа в проливе Цюнчжоу приостановила работу в связи с надвигающимся штормом

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Паромная переправа в проливе Хайнань (Цюнчжоу) в среду приостановила работу в связи с приближением тропического шторма. Об этом сообщила газета China Daily.

По данным издания, в этом районе задерживаются все перевозки пассажиров и грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Время восстановления деятельности парома пока не указывается.

Ранее гонконгская обсерватория проинформировала, что в Южно-Китайском море сформировался шторм, который в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР. Его эпицентр находится в 410 км к югу от Гонконга. Атмосферная воронка смещается в сторону западной части провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района. В зоне непогоды также окажутся курортный остров Хайнань и северные провинции Вьетнама.

Паром - единственный вид коммуникаций через пролив, ширина которого составляет от 20 до 40 км, а максимальная глубина - 120 м. Ранее рассматривался вопрос о строительстве в этом районе моста, однако из-за штормов и тайфунов, периодически нарушающих регулярное транспортное сообщение Хайнаня с материком, специалисты из соображений безопасности признали такой проект неприемлемым. В то же время уже ведутся подготовительные работы по строительству на глубине 300 м подводного туннеля длиной 24 км, который обещает стать самым протяженным в мире.