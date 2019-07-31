Тело основателя известной сети кофеен обнаружили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Тело основателя популярной в Индии и ряде других стран сети кофеен-закусочных Caf Coffee Day Ви Джи Сиддхартхи было обнаружено утром в среду в реке близ города Мангалуру в штате Карнатака после более 30 часов поисков. Об этом сообщил журналистам представитель местных властей Ю Ти Хадер.

"Друзья и родственники подтвердили, что это тело Ви Джи Сиддхатрхи", - приводит телеканал NDTV слова Хадера.

Сиддхартха пропал вечером в понедельник. По информации телеканала, водитель предпринимателя сообщил, что они вместе подъехали к мосту над рекой Нетравати у города Мангалуру, когда Сиддхартха попросил остановить автомобиль. Он вышел и распорядился подождать его на другом берегу, водитель прождал его долгое время, однако известный бизнесмен так и не появился, а его мобильный телефон оказался выключен. Поиски предпринимателя продолжались с участием полиции и водолазов. Его тело рано утром прибило течением к берегу, где его нашли рыбаки.

По данным NDTV, незадолго до исчезновения бизнесмен направил своим сотрудникам письмо о том, что сожалеет, "что не создал правильную бизнес-модель". "Я не создал правильную прибыльную бизнес-модель, несмотря на мои максимальные усилия. Я хотел бы сказать, что я отдал этому [бизнесу] всего себя. Мне очень жаль подвести всех людей, которые доверяют мне. Я боролся в течение долгого времени, но сегодня я сдался, поскольку я не мог больше терпеть давление", - цитирует телеканал письмо.

Бизнесмен якобы сообщил, что испытывает давление со стороны одного из партнеров, который заставлял его выкупить акции на невыгодных условиях, от кредиторов и налоговиков. Подлинность письма проверяется.

Сеть Caf Coffee Day пользуется популярностью в Индии и стала в этой стране конкурентом известной американской сети Starbucks. Coffee Day имеет более 1,5 тыс. заведений в 28 штатах Индии, а также за рубежом - в Австрии, Египте, Малайзии, Непале, Чехии и других странах.