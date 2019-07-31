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Сроки возвращения жителей, эвакуированных из-за паводка в селе Норск Приамурья, сдвигаются

Погода влияет не только на проведение дезинфекции, отметил глава Селемджинского района Мухамед Беков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Сроки возвращения домой эвакуированных из-за паводка жителей села Норск Селемджинского района Амурской области сдвигаются из-за погоды, сообщил ТАСС в среду глава Селемджинского района Мухамед Беков.

"Мы планировали в течение десяти дней закончить дезинфекцию, но проводить, ее когда у нас дождь идет, смысла нет", - сказал Беков.

Он также добавил, что погода влияет не только на проведение дезинфекции. Если сбудутся прогнозы синоптиков и опять пойдут ливни, то в реках вновь может начаться подъем воды. В конечном итоге все это будет влиять на сроки возвращения людей в Норск. Но власти понимают, что спешка в этой ситуации ни к чему. Тем более, что в ПВРах для людей созданы хорошие условия, жалоб нет.

Село Норск Селемджинского района Приамурья стало одним из первых сел, подтопленных паводком. Была своевременно проведена эвакуация населения - всего вывезли 167 человек, из них 69 детей, но часть жителей отказались эвакуироваться (80 человек). В пик паводка вода поднялась в селе по крыши домов и отрезала его от сообщения с внешним миром. В последние два дня вода из населенного пункта убыла, началась дезинфекция, после проведения которой эвакуированных планировали вернуть домой.

"Наша задача не в десять дней уложиться, а сделать все в селе правильно, чтобы людям обеспечить безопасность. Это и дезинфекция, и дороги и многое другое. Люди вернуться в село только после того, как все необходимые меры будут приняты", - отметил Беков.

По его словам, администрация также занимается подготовкой документов, чтобы пострадавшие от паводка получили компенсации.

Режим ЧС

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.

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