Источник: срок следствия по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ продлили до ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следственный комитет на три месяца продлил срок следствия в отношении 11 фигурантов дела о массовой драке 2 июня в Красногорском районе Подмосковья, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Срок следствия по делу продлен до 2 ноября 2019 года. В рамках предварительного следствия назначены экспертизы, ожидаются их результаты, а также с обвиняемыми будут проведены иные следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Ранее подмосковный суд арестовал девятерых фигурантов уголовного дела: безработного Сергея Ходжояна, управляющего магазином Рудика Манукяна, Артура Акобяна (утверждает, что разнимал участников драки), гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна и граждан Армении Нарека Степанян (бармен), Гамлета Айрапетяна, Гранта Айрапетяна и Саака Саакяна. В розыск был объявлен Оганес Айрапетян, который признал вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта, но скрылся от следствия. Еще один фигурант - Гурген Агаян - владелец бара "Бир хаус", где начался конфликт - задержан в Армении и арестован на 40 дней с целью обсуждения вопроса об его экстрадиции в Россию. Генеральная прокуратура Армении уже отправила запрос российским коллегам для получения материалов уголовного дела в отношении него, чтобы начать процесс уголовного преследования.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В результате драки Белянкин был убит, еще один мужчина ранен. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства.

Братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным фигурантам инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.